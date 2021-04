Manchester-Roma, la Curva Sud: “Mercoledì a Trigoria per caricare la squadra”

I gruppi della Curva Sud chiamano a raccolta i tifosi giallorossi in vista della sfida con lo United

La Curva Sud si fa sentire. L'appuntamento più importante della stagione è alle porte, giovedì sera la Roma sarà di scena a Manchester per sfidare lo United nell'andata della semifinale di Europa League. I tifosi giallorossi hanno deciso di dare la carica alla squadra di Fonseca salutando la partenza in direzione Fiumicino da Trigoria. I gruppi della Curva Sud, compatti, mercoledì alle 13.30 si ritroveranno al Centro Sportivo 'Fulvio Bernardini' per incoraggiare e far sentire il proprio calore ai giocatori della Roma in partenza per Fiumicino, dove prenderanno l'aereo che li porterà a Manchester per la supersfida contro i Red Devils.