Un tifoso spiega i benefici del progetto Tor di Valle: Pallotta gli risponde su Twitter

Che James Pallotta tenesse particolarmente al progetto di Tor di Valle si capisce dalla frequenza con cui nelle ultime ore ha risposto a tutti quei tifosi che gli hanno scritto su Twitter. Per ultimo un romanista che ha virgolettato sui social il pensiero di Caudo, ex assessore alla trasformazione urbana della capitale ai tempi della presentazione del primo progetto dello stadio della Roma. “A Roma c’è qualcuno che ha potere di veto, esiste un potere che non ama Roma e fa fallire opportunità – il testo -. Lo stadio della Juve non è della Juve, è della società all’interno della quale c’è il club. L’AS Roma godeva di tutti i benefici, anche gli introiti”. “Hai colpito nel segno”, la risposta di Pallotta.

Subito dopo l’addio al progetto stadio, Pallotta ha attaccato quei tifosi che si sono sempre detti contrari (“ora loro saranno felici”), scatenando la risposta di un gruppo della Curva Sud che ieri sera ha esposto uno striscione: “Stai zitto, clown”.