Ufficiale, Florenzi al Valencia e il club lo presenta come un membro de “La Casa di Carta” – VIDEO

Questa mattina la partenza per la Spagna, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Ora Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Valencia e in prestito fino al 30 giugno 2020. Il club iberico lo rende noto attraverso i propri canali social con un video di presentazione che vede l’ex capitano della Roma vestire i panni di uno dei membri della nota serie tv “La Casa di Carta”. Il filmato inizia con Arturito che indossa la maschera di Dalì, ma quando la leva svela il volto di Florenzi. “Sono arrivato” sono le prime parole dell’esterno che riceve un benvenuto tutto speciale dalla sua nuova società.

Non poteva mancare anche il post social di saluti della Roma che su Twitter scrive: “Ciao Ale. In bocca al lupo per questo nuovo capitolo della tua carriera”. Il tutto accompagnato da un video di un minuto che ripercorre alcuni dei suoi momenti più belli in giallorosso. Non tardano ad arrivare anche i primi commenti dei suoi vecchi compagni di squadra. Il primo è Zaniolo che sotto al post Instagram della Roma scrive: “Capitano” aggiungendo un cuore.