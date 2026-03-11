UEFA, la nuova proposta dei club per una distribuzione più equa del montepremi

All'assemblea generale delle Leghe europee che si è svolta a Sofia, è arrivata una nuova proposta dell'Unione dei club europei (UEC). Come riporta il Guardian, il piano prevede una ridistribuzione più equa del montepremi tra le varie coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League). In questo momento, il 74% del montepremi della UEFA viene consegnato ai club di Champions League, con il 17% dato all'Europa League e il restante 9% alla Conference League. Il piano proposto dalla UEC restringerebbe la divisione al 50%-30%-20%, con quei soldi raggruppati proporzionalmente nei campionati nazionali di coloro che si qualificano invece che nei club stessi. "Giocare in Europa è un sogno per migliaia di squadre di calcio, ma la concentrazione di denaro in cima al gioco pone un serio rischio che le competizioni di club Uefa diventino statiche e prevedibili, con gli stessi club che si presentano nei turni successivi, anno dopo anno", ha detto un portavoce della UEC al Guardian. Un modo per evitare una polarizzazione sempre più evidente tra club d'élite che si qualificano costantemente alla Champions League e tutti gli altri. L'UEC non è ufficialmente riconosciuta dalla Uefa e non ha il potere di attuare le misure proposte, ma le ha presentate: un piano che potrebbe essere attraente per alcune delle squadre più piccole che sono membri del più influente gruppo dei club di calcio europei (EFC).