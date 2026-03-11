Dybala e lo scatto tenero con la figlia Gia in braccio: “Amore di papà” – FOTO

Tra un rinnovo sempre più lontano, l’interesse del Boca Juniors e un’operazione appena conclusa, per Paulo Dybala questo è probabilmente il periodo più complesso da quando è approdato alla Roma. Tra incertezze contrattuali e questioni di campo, l’argentino sta vivendo una fase in cui il calcio lascia spazio anche a riflessioni personali e familiari. Non mancano però momenti di gioia nella sua vita. All’inizio del mese Dybala è diventato per la prima volta padre: è nata la piccola Gia, una gioia immensa che ha già cambiato alcune priorità dell’attaccante giallorosso. Sui social, la Joya ha condiviso un tenero scatto in cui tiene in braccio la bambina, accompagnato da una didascalia che racchiude tutto il suo amore: "Amore di papà". Un gesto semplice, che mostra il lato più intimo e dolce di Dybala, apprezzato anche da Soulé e Svilar che hanno commentato il post.