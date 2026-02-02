Udinese, Runjaic: “Vittoria meritata, ci vuole un po’ di fortuna. Sono orgoglioso”

Il tecnico bianconero: "Abbiamo dato continuità alla gara di Verona, dando fastidio alla fase difensiva della Roma. L'Europa non è il nostro obiettivo"

Kosta Runjaić ha analizzato così, ai microfoni di Dazn, la vittoria dell'Udinese contro la Roma al BluEnergy Stadium. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore bianconero:

Una partita di grande intensità. “Penso che dopo l’infortunio di Davis è stato più complicato. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Nel finale Okoye ha fatto una grande parata. Abbiamo meritato questi 3 punti, ci vuole anche un po’ di fortuna. Abbiamo dato continuità alla gara di Verona, dando fastidio alla fase difensiva della Roma”.

Se le dico Europa? “No, è solo un momento. Penso che è inutile parlarne adesso. Noi sappiamo quali squadre sono sopra di noi e sono più forti. Non è il nostro obiettivo. Manca qualcosa per potersela giocare con le grandi”.

Ekkelenkamp? “Si, sta facendo sempre meglio. Lavora molto per la squadra. Può giocare in diverse posizione. Sono felice della sua crescita. Le sue punizioni sono fantastiche, lo prova costantemente in settimane. Oggi grande gol, ma è un giocatore prezioso per la squadra. Sta molto bene e le sue qualità vengono fuori”.