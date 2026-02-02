Udinese, Okoye: “Parata su Mancini frutto di reattività, contento di aver aiutato”

Il portiere bianconero: "È un lavoro che abbiamo fatto con gli allenatori. L'Europa? Non pensiamo a questo, pensiamo gara dopo gara"

Il portiere dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il successo al BluEnergy Stadium contro la Roma. Queste le parole di Maduka Okoye:

Parata decisiva su Mancini, cosa c’è dietro? “Reattività. È un lavoro che abbiamo fatto con gli allenatori. Sono contento di aver aiutato”.

L’Europa? “Noi non pensiamo a questo. Guardiamo partita per partita. Il calcio è così”.

OKOYE A SKY

Una grande parata. "Sono felice di aver aiutato la squadra, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Sono contento, tre punti per noi, per il club e la città".

Avete trovato questo assetto e state crescendo anche con tante assenze: cosa è cambiato? "Lavoriamo ogni giorno molto molto forte, cresciamo tutti insieme e lo sentiamo in campo. Un lavoro di tutti, anche fuori dal campo, dallo staff all'allenatore, possiamo giocarcela con ogni squadra in Serie A".