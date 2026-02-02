Forzaroma.info
Udinese, Ekkelenkamp: “Mi alleno nel tirare. Io come Pirlo? Complimento incredibile”

Il centrocampista e match-winner bianconero: "In allenamento lo faccio sempre, non è fortuna"
Redazione

Il centrocampista e match-winner dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il successo al BluEnergy Stadium contro la Roma. Queste le parole di Jurgen Ekkelenkamp:

Com’è possibile che segni solo gol belli?Mi alleno molto nel mio tiro. In allenamento lo faccio sempre. Non è fortuna”.

Giaccherini dice che gli ricordi le punizioni di Pirlo?Un complimento incredibile. Pirlo è un super giocatore. Non ho visto i suoi video per vedere come calciare”.

EKKELENKAMP A SKY

Ce l'hai la tendenza a tirare così... "Un gol bellissimo, sono felice. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non abbiamo segnato. Nel secondo tempo ci siamo riusciti, l'importante è il gol".

Ma dove potete arrivare? "Vediamo partita per partita".

