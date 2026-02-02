Forzaroma.info
Udinese, Runjaic alle prese col tabù Roma. E con Gasp due sconfitte e un pari

"Da quando sono qui ho sempre perso con i giallorossi, è arrivato il momento del cambio di rotta", ha affermato il tecnico bianconero
Questa sera la Roma sarà ospite dell'Udinese al BluEnergy Stadium, nel match del lunedì sera valido per la ventitreesima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini sono chiamati a conquistare l'intera posta in palio per agganciare il Napoli al terzo posto e scavalcare nuovamente la Juventus, che ieri sera ha vinto a Parma. Davanti i bianconeri di Runjaic, che contro i capitolini non ha mai vinto in carriera: tre incroci tra la scorsa stagione (3-0 all'Olimpico e 2-1 in Friuli) e il campionato attuale (all'andata è finita 2-0), tre sconfitte. Rendimento diverso ma comunque non positivo invece per il tecnico tedesco contro Gasperini: anche in questo caso tre precedenti, con due ko e un pari (l'anno scorso in Udinese-Atalanta 0-0 nel gennaio 2025). "Da quando sono qui ho sempre perso contro la Roma, è arrivato il momento del cambio di rotta - le parole di Runjaic in merito. Le squadre di Gasperini non sono semplici da affrontare, giocano con tanta intensità e uomo su uomo. Dovremo saper soffrire e riuscire a rispondere colpo su colpo", ha dichiarato.

