Udinese, Runjaic alle prese col tabù Roma. E con Gasp due sconfitte e un pari

Questa sera la Roma sarà ospite dell'Udinese al BluEnergy Stadium, nel match del lunedì sera valido per la ventitreesima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini sono chiamati a conquistare l'intera posta in palio per agganciare il Napoli al terzo posto e scavalcare nuovamente la Juventus, che ieri sera ha vinto a Parma. Davanti i bianconeri di Runjaic, che contro i capitolini non ha mai vinto in carriera: tre incroci tra la scorsa stagione (3-0 all'Olimpico e 2-1 in Friuli) e il campionato attuale (all'andata è finita 2-0), tre sconfitte. Rendimento diverso ma comunque non positivo invece per il tecnico tedesco contro Gasperini: anche in questo caso tre precedenti, con due ko e un pari (l'anno scorso in Udinese-Atalanta 0-0 nel gennaio 2025). "Da quando sono qui ho sempre perso contro la Roma, è arrivato il momento del cambio di rotta - le parole di Runjaic in merito. Le squadre di Gasperini non sono semplici da affrontare, giocano con tanta intensità e uomo su uomo. Dovremo saper soffrire e riuscire a rispondere colpo su colpo", ha dichiarato.