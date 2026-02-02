Roma, problema alla caviglia per Pellegrini: ma ci sarà contro l’Udinese

Non arrivano buone notizie in casa Roma a poche ore dalla sfida di questa sera contro l'Udinese. Come riporta Il Romanista, infatti, Lorenzo Pellegrini è alle prese con una lieve distorsione alla caviglia ed è in dubbio per il match al BluEnergy Stadium. Il numero 7 stamattina è atteso dal provino decisivo. Alla fine, però, il centrocampista giallorosso sarà regolarmente a disposizione per la sfida di questa sera. Infatti, come riporta SkySport, sono state effettuate le ultime verifiche, che non hanno riscontrato ulteriori problemi: Pellegrini, dunque, sarà regolarmente a disposizione di Gasperini e pronto a scendere in campo contro l'Udinese.