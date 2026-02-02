Ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, ma di fatto in casa Roma i fuochi d'artificio sono già scoppiati. Questa notte, infatti, è sbarcato a Fiumicino Bryan Zaragoza, il famoso esterno offensivo sinistro di piede destro che Gian Piero Gasperini reclamava a gran voce fin dall'estate. L'arrivo del classe 2001 spagnolo in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni (presenze e qualificazione in Champions) mette dunque il punto esclamativo a un mese di calciomercato in cui la società giallorossa ha provato a esaudire i desideri del tecnico piemontese, magari senza riuscire ad accontentarlo a livello di nomi ma sicuramente sì invece sul fronte caratteristiche. La Roma a gennaio ha voluto rinforzare solamente il proprio reparto offensivo: d'altronde la retroguardia vanta una delle difese meno perforate d'Europa mentre lì davanti nella prima parte di stagione i giallorossi hanno davvero fatto tanta fatica.
news as roma
Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza: Roma d’attacco a gennaio. Non era mai successo
Da Vaz a Zaragoza, passando per Malen e Venturino: a gennaio non era mai successo—
La prima ufficialità è stata quella di Robinio Vaz, lo scorso 14 gennaio, a titolo definitivo dal Marsiglia. Due giorni dopo invece è stato il turno di Donyell Malen, in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa: schierato dal 1' il 18 gennaio in casa del Torino, l'olandese ha bagnato il suo esordio con un gol (quasi due) e mostrando un'intesa immediata con Dybala. Il 24 gennaio è arrivata poi l'ufficialità dell'arrivo di Venturino dal Genoa, in prestito con diritto di riscatto, mentre nelle prossime ore è atteso il comunicato sull'acquisto di Zaragoza. Hanno salutato, invece, Bailey (interruzione del prestito) e Baldanzi (direzione Genova). Per quattro giocatori offensivi entrati per la prima volta a Trigoria hanno salutato in due e ora il reparto offensivo giallorosso vanta ben 10 elementi: quattro centravanti (Malen, Vaz, Ferguson, Dovbyk), due esterni a destra (Dybala e Soulé) e tre a sinistra (Pellegrini, Venturino e Zaragoza; quattro contando El Shaarawy). Storicamente parlando, non era mai successo che a gennaio la Roma acquistasse ben 4 giocatori d'attacco. Anzi, spesso e volentieri durante il mercato di riparazione nella Capitale sono sbarcate vere e proprie meteore: negli anni recenti per quanto riguarda il reparto offensivo basti ricordare Nico Lopez nel 2012, Doumbia e Ibarbo nel 2015 e Solbakken nel 2022. A ciò si può aggiungere il fatto che l'esborso totale del mercato invernale potrebbe essere di 63 milioni ai quali eventualmente aggiungere i 7 per il diritto di riscatto di Venturino, senza contare la cifra spesa per i prestiti che fanno lievitare i conti a 75 milioni circa: una cifra importante che rappresenterebbe un record assoluto nella storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA