Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza: Roma d’attacco a gennaio. Non era mai successo

Da Vaz a Zaragoza, passando per Malen e Venturino: a gennaio non era mai successo

La prima ufficialità è stata quella di Robinio Vaz, lo scorso 14 gennaio, a titolo definitivo dal Marsiglia. Due giorni dopo invece è stato il turno di Donyell Malen, in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa: schierato dal 1' il 18 gennaio in casa del Torino, l'olandese ha bagnato il suo esordio con un gol (quasi due) e mostrando un'intesa immediata con Dybala. Il 24 gennaio è arrivata poi l'ufficialità dell'arrivo di Venturino dal Genoa, in prestito con diritto di riscatto, mentre nelle prossime ore è atteso il comunicato sull'acquisto di Zaragoza. Hanno salutato, invece, Bailey (interruzione del prestito) e Baldanzi (direzione Genova). Per quattro giocatori offensivi entrati per la prima volta a Trigoria hanno salutato in due e ora il reparto offensivo giallorosso vanta ben 10 elementi: quattro centravanti (Malen, Vaz, Ferguson, Dovbyk), due esterni a destra (Dybala e Soulé) e tre a sinistra (Pellegrini, Venturino e Zaragoza; quattro contando El Shaarawy). Storicamente parlando, non era mai successo che a gennaio la Roma acquistasse ben 4 giocatori d'attacco. Anzi, spesso e volentieri durante il mercato di riparazione nella Capitale sono sbarcate vere e proprie meteore: negli anni recenti per quanto riguarda il reparto offensivo basti ricordare Nico Lopez nel 2012, Doumbia e Ibarbo nel 2015 e Solbakken nel 2022. A ciò si può aggiungere il fatto che l'esborso totale del mercato invernale potrebbe essere di 63 milioni ai quali eventualmente aggiungere i 7 per il diritto di riscatto di Venturino, senza contare la cifra spesa per i prestiti che fanno lievitare i conti a 75 milioni circa: una cifra importante che rappresenterebbe un record assoluto nella storia.