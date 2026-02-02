Fallo Mancini, Gasp non ci sta: “Questo è il calcio di oggi, ha ragione Saelemaekers”

Un Gian Piero Gasperini visibilmente arrabbiato si è presentato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta della Roma contro l’Udinese. Una prestazione opaca, forse la peggiore della stagione, paragonabile a quella vista a Cagliari. Anche in quell’occasione, come accaduto questa sera, la gara era stata decisa da una palla inattiva: allora un calcio da fermo, oggi una punizione risultata decisiva. L’episodio chiave è stato il fallo fischiato a Mancini, da cui è poi nato il gol della sconfitta. Un intervento che ha lasciato molti dubbi: il difensore giallorosso resta fermo e non sembra compiere alcuna azione irregolare. Gasperini aveva già manifestato tutta la sua frustrazione durante la partita, ma in conferenza stampa ha rincarato la dose, tornando con forza sulla decisione arbitrale. Il tecnico ha poi citato anche le parole di Saelemaekers: "Questo sta diventando il calcio: da quella punizione è nato il gol. Ho apprezzato le parole di Saelemaekers. È una ricerca continua di queste situazioni per trarne vantaggio".