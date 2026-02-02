Trigoria, domani mattina la ripresa. Per mercoledì concessa una giornata di riposo

La Roma cade contro l'Udinese al BluEnergy Stadium e scivola al quinto posto in classifica, a -2 dalla Juventus quarta. Poco tempo per leccarsi le ferite, però, visto che già per domani mattina è stata fissata la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Per la giornata di mercoledì, invece, Gasp e il suo staff hanno concesso alla squadra una giornata di riposo. I giallorossi torneranno in campo lunedì prossimo, il 9 febbraio, per il match contro il Cagliari in programma all'Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45. Saranno da valutare, per la sfida con i sardi di Pisacane, le condizioni di alcuni infortunati come Dybala, Ferguson ed El Shaarawy e potrebbe essere l'occasione per vedere per la prima volta il neo-acquisto Zaragoza con la maglia della Roma.