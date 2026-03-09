“Tu vieni con me”: Gasperini e il bambino, il momento più bello prima di Genoa-Roma

All’inizio c’era scetticismo, oggi c’è sintonia. Il rapporto tra Gasperini e la città di Roma è cambiato profondamente nel giro di pochi mesi. Quando il tecnico piemontese è arrivato sulla panchina della Roma, una parte della tifoseria guardava con diffidenza soprattutto al suo carattere diretto. Con il tempo, però, l’allenatore ha conquistato l’ambiente, creando un legame sempre più forte con la piazza. Tra cene in città e momenti di leggerezza con i tifosi - come il 'daje' gridato agli studenti della Cattolica - Gasperini ha mostrato un lato sempre più vicino allo spirito romanista. Ma non solo simpatia: il tecnico giallorosso si è reso protagonista anche di un gesto che ha colpito molti. Pochi istanti prima del calcio d’inizio della sfida contro il Genoa, uno dei bambini accompagnatori era rimasto senza calciatore da affiancare durante l’ingresso in campo. Gasperini, accortosi della situazione, non ha esitato: si è avvicinato al piccolo e gli ha detto semplicemente "Tu entri con me". Il bambino ha così fatto il suo ingresso sul terreno di gioco mano nella mano con l’allenatore giallorosso, regalando uno dei momenti più teneri del prepartita.