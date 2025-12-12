Trigoria, la Fondazione Polito nomina Ranieri Ambasciatore del Passaporto Ematico

Altro importante riconoscimento per Claudio Ranieri: l'ex allenatore e oggi Senior Advisor della Roma infatti, mentre la squadra di Gasperini era impegnata nella vittoriosa trasferta europea di Glasgow contro il Celtic, ha ricevuto la nomina di Ambasciatore del Passaporto Ematico nel mondo da parte della Fondazione Polito, guidata dal presidente Davide Polito. La giornata è stata dedicata alla promozione della cultura della sicurezza in ambito sportivo e il Passaporto rappresenta un riconoscimento riservato a figure che, con impegno e sensibilità, sostengono la tutela della salute degli atleti. E' uno strumento fondamentale per monitorare parametri vitali e prevenire rischi legati a patologie non diagnosticate, diventando un alleato prezioso nella protezione di chi pratica sport, sia a livello professionistico che amatoriale. Ranieri, secondo la Fondazione Polito, dona al progetto una forza comunicativa ancora più ampia, contribuendo a diffondere un messaggio essenziale: mettere al centro la salute degli atleti è un dovere etico e collettivo. Il presidente Davide Polito ha sottolineato come questo incontro rappresenti un passo significativo nella missione della Fondazione, da anni impegnata a promuovere consapevolezza, prevenzione e responsabilità nel mondo dello sport.