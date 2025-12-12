Rosella Sensi: “I Friedkin hanno riportato ordine. Bisogna stare vicino alla Roma”

Rosella Sensi, ex presidente della Roma e sindaco di Visso, è intervenuta ai microfoni di Radio Radio dopo la vittoria della Roma contro il Celtic: "Abbiamo visto la Roma che purtroppo nelle ultime partite non aveva dimostrato quello che vale, siamo contenti del risultato. E' tornato anche l'umore, che era calato dopo i risultati delle ultime partite". Un passaggio, poi, anche sulle ambizioni del club giallorosso per quest'anno, con l'obiettivo dichiarato del ritorno in Champions League: "Sono molto scaramantica, perché qualche tempo fa facilmente si parlava di Scudetto. Non dispiacerebbe a nessuno, ma credo che dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ora abbiamo tre partite importanti contro il Como, la Juventus e il Genoa di De Rossi. Non mi esporrei più di tanto, andando avanti si può capire, ma la Roma quest'anno ha dimostrato che quando gioca bene sa essere all'altezza di tutti". Un pensiero, poi, su Gian Piero Gasperini: "Per chi avesse avuto barriere di diffidenza, lui credo le abbia abbattute. E' un pragmatico, sa mettere bene la squadra in campo. Credo si sappia far coinvolgere nel modo giusto dall'ambiente di Roma, fantastico quando le cose vanno bene e un po' meno quando le cose vanno male. Se si lascia lavorare e se si sta vicino alla squadra quando non vanno bene le cose soprattutto potrà fare molto bene". E sugli eventuali rinnovi Dybala e Pellegrini, in scadenza a giugno: "Non sono domande facili, bisognerebbe stare nella testa del Presidente. Sono scelte dettate da altre scelte. Sicuramente loro hanno dato tanto a questa squadra e penso possano dare ancora, ma la squadra si compone di tanti giocatori". Un commento, infine, anche sull'impatto della famiglia Friedkin sul club giallorosso: "Credo che i Friedkin abbiano riportato quell'ordine che alla Roma mancava dopo la gestione precedente, che è stata devastante e disastrosa per tutti noi tifosi. Stanno facendo bene, cose importanti. Hanno scelto di non parlare all'inizio, e sono rimasti coerenti in questo. Credo che la Roma possa fare dei passi in avanti importanti, sia per quanto riguarda lo stadio che non è una cosa facile da realizzare sia in altri modi. Bisogna stare vicino alla squadra, cosa che se manca... Il tifoso della Roma è veramente il valore aggiunto".
Rosella Sensi: “I Friedkin hanno riportato ordine. Bisogna stare vicino alla Roma”
Totti ha detto di non mettere piede a Trigoria da tre anni, che impressione ha avuto sentendo questa cosa? E che cosa ne pensa di De Rossi al Genoa? "A Francesco suggerisco di giocare meno a padel, così può andare allo stadio (ride, ndr). E' una battuta ovviamente, sono sue scelte personali. Con i Friedkin sono tornata allo stadio ed è una gioia, è uno spettacolo unico venire all'Olimpico in questi anni. Sono contenta per Daniele, purtroppo è uscito male dall'esperienza di Roma che forse era troppo impegnativa per lui, emotivamente e professionalmente. Sono contenta, lo voglio vedere perché tra tanti Daniele era quello che aveva le caratteristiche per diventare allenatore".
Come valuta la crescita complessiva del brand Roma sotto la gestione Friedkin? "E' decisamente buona, ottima. I Friekdin hanno fatto scelte precise che hanno alzato il brand a livello nazionale e internazionale. Questo è aiutato anche dai risultati, ma non solo perché il brand Roma, e lo dico per esperienza, è conosciuto in tutto il mondo. Ma devi portare un prodotto di qualità, altrimenti non serve".
Da Giannini a Totti e De Rossi: Pellegrini ha questa capacità di essere anche lui messo tra questi nomi di grandi capitani o resta ai margini caratterialmente? "Un po' lo comprendo. Quando sono diventata presidente dopo papà avevo un peso enorme sulle spalle, lui deve raccogliere l'eredità di grandissimi giocatori, fuoriclasse, e il confronto non è facile. Sicuramente è romano e ha un carattere diverso da Francesco e Daniele, lo si vede dai comportamenti. Per quest'anno il mister ha fatto altre scelte, ma resta un giocatore romano valido e per questo va coccolato".
