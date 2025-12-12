Rosella Sensi: “I Friedkin hanno riportato ordine. Bisogna stare vicino alla Roma”

Rosella Sensi, ex presidente della Roma e sindaco di Visso, è intervenuta ai microfoni di Radio Radio dopo la vittoria della Roma contro il Celtic: "Abbiamo visto la Roma che purtroppo nelle ultime partite non aveva dimostrato quello che vale, siamo contenti del risultato. E' tornato anche l'umore, che era calato dopo i risultati delle ultime partite". Un passaggio, poi, anche sulle ambizioni del club giallorosso per quest'anno, con l'obiettivo dichiarato del ritorno in Champions League: "Sono molto scaramantica, perché qualche tempo fa facilmente si parlava di Scudetto. Non dispiacerebbe a nessuno, ma credo che dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ora abbiamo tre partite importanti contro il Como, la Juventus e il Genoa di De Rossi. Non mi esporrei più di tanto, andando avanti si può capire, ma la Roma quest'anno ha dimostrato che quando gioca bene sa essere all'altezza di tutti". Un pensiero, poi, su Gian Piero Gasperini: "Per chi avesse avuto barriere di diffidenza, lui credo le abbia abbattute. E' un pragmatico, sa mettere bene la squadra in campo. Credo si sappia far coinvolgere nel modo giusto dall'ambiente di Roma, fantastico quando le cose vanno bene e un po' meno quando le cose vanno male. Se si lascia lavorare e se si sta vicino alla squadra quando non vanno bene le cose soprattutto potrà fare molto bene". E sugli eventuali rinnovi Dybala e Pellegrini, in scadenza a giugno: "Non sono domande facili, bisognerebbe stare nella testa del Presidente. Sono scelte dettate da altre scelte. Sicuramente loro hanno dato tanto a questa squadra e penso possano dare ancora, ma la squadra si compone di tanti giocatori". Un commento, infine, anche sull'impatto della famiglia Friedkin sul club giallorosso: "Credo che i Friedkin abbiano riportato quell'ordine che alla Roma mancava dopo la gestione precedente, che è stata devastante e disastrosa per tutti noi tifosi. Stanno facendo bene, cose importanti. Hanno scelto di non parlare all'inizio, e sono rimasti coerenti in questo. Credo che la Roma possa fare dei passi in avanti importanti, sia per quanto riguarda lo stadio che non è una cosa facile da realizzare sia in altri modi. Bisogna stare vicino alla squadra, cosa che se manca... Il tifoso della Roma è veramente il valore aggiunto".