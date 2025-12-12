Celtic-Roma, Joe Hart celebra Ferguson: “Il secondo gol è stato fantastico, ma…”

"Gli ho dato un colpo. Il tocco perfetto, poi si è girato. Nessuna possibilità per Schmeichel. È un gol fantastico, ma era troppo facile fargli arrivare la palla sui piedi."">La doppietta di Ferguson ha deciso la trasferta della Roma a Glasgow, consentendo ai giallorossi di battere 3-0 il Celtic al Celtic Park e di avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi. L'ex portiere degli scozzesi e dell'Inghilterra Joe Hart, con un'importante passato al Manchester City e una stagione anche al Torino, ha celebrato in particolare la seconda rete d'autore dell'attaccante irlandese: "Un gol brillante. Non sminuite il suo tocco. Il tocco è perfetto, poi si è girato. Nessuna possibilità per Schmeichel. È un gol fantastico, ma era troppo facile fargli arrivare la palla sui piedi", ha affermato ai microfoni di TNT Sports.