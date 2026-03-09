De Rossi, la reazione ai gol è glaciale. A fine partita il saluto ad Angeliño – VIDEO

Per Daniele De Rossi quella di ieri non è stata una partita come un'altra. Il suo Genoa ha battuto la Roma, ma la reazione ai gol dei rossoblu è stata glaciale. Nessuna esultanza neanche al triplice fischio: "È il minimo che dovevo ai giocatori perché è grazie loro che sono qui ad allenare una squadra di alto livello in Serie A. Meritavano del contegno. Non faccio finta di essere dispiaciuto, l'ipocrisia non mi appartiene". Finisce la partita e corre verso la panchina dei giallorossi per salutare Gasperini ma in particolar modo per abbracciare Angeliño. Lo spagnolo sta vivendo una stagione difficile e non riesce a tornare al 100%, per questo il suo ex allenatore a fine partita lo è andato a salutare immediatamente.