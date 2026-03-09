Forzaroma.info
Roma, gli Highlander sono esausti: otto giocatori oltre i 2500 minuti stagionali

Per tutti però inizia a presentarsi il conto. Che al momento non possono pagare le riserve, soprattutto in attacco. 
Gli Highlander sono allo stremo. Ci riferiamo a quei giocatori, citati anche da Gasperini in conferenza, che iniziano a scricchiolare sia da un punto di vista fisico che emotivo. Le alternative sono poche e quindi il tecnico chiederà di stringere i denti anche con Bologna e Como, ma i dati sono abbastanza evidenti. Ci sono già otto giocatori che oscillano tra i 2200 e i 3000 minuti in questa stagione, e quindi con una media di 30 partite giocate. Svilar ovviamente comanda la classifica (3240 minuti), ma a far rumore sono i giocatori di movimento. Mancini ha sforato quota 2900 minuti, Ndicka (escludendo peraltro la coppa d'Africa) è a quota 2603. Il caso più eclatante è Wesley che non ha fatto nemmeno una settimana di vacanza tra campionato brasiliano, nazionale e Mondiale per club. Sommando tutto siamo oltre i 3500 minuti, di cui 2403 con la Roma. E' già a quota 2705, invece, Celik. E a centrocampo le cose non vanno meglio. Koné, apparso decisamente stanco a Marassi, è a 2491 minuti senza includere quelli giocati con la Francia. Cristante è addirittura a 2661' mentre Soulè è a 2308 con tutta la pubalgia. Per tutti però inizia a presentarsi il conto. Che al momento non possono pagare le riserve, soprattutto in attacco.

