Il duro sfogo di Gasperini: “Se non si va in Champions si cambia allenatore…”

È una brutta Roma quella che cade a Udine per 1-0 e torna dopo mesi fuori dalla zona Champions League. I giallorossi scalano al quinto posto, sorpassati da una Juventus che sta convincendo giornata dopo giornata. A fine partita, in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha chiarito duramente la sua posizione riguardo l'obiettivo Champions, parlando anche dei colpi in entrata che sono arrivati in questa sessione di mercato: “Non mi aspettavo che ci fossero così tante difficoltà a trovare dei giocatori, per fortuna che è arrivato Malen, un gran colpo di fortuna. Ce la giocheremo per la Champions League”. Poi lo spunto, da parte di un cronista, ad un progetto Under 23 per la Roma, a cui fa seguito lo sfogo di Gasp: "Mettetevi d’accordo, c’è chi vuole la Champions e chi vuole l’under 23. Parliamo di ragazzi come Vaz e Venturino, bisogna mettersi d’accordo oppure saremo tutti scontenti. Io sono soddisfatto della prestazione, sono partite difficili. Ho visto una squadra forte, questa è la Serie A. Poi se la Roma non va in Champions League si cambia l’allenatore, traguardo fallito. Io lavoro con quello che mi viene dato".