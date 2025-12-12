Trigoria, domani l’ufficialità di un nuovo sponsor: presente il CBO Gandler

Il dirigente, arrivato per rafforzare l’area business del club, sarà il punto di riferimento nella spiegazione del progetto e del valore che questo accordo porterà all’organizzazione

Novità significativa sul fronte commerciale per la Roma. Domani, alle ore 13:30, nella sala stampa del centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, il club giallorosso presenterà ufficialmente uno dei nuovi sponsor, andando così ad aggiungere un tassello importante nella strategia di crescita fuori dal campo. A illustrare la nuova partnership sarà Michael Gandler, Chief Business Officer dei giallorossi, che guiderà la conferenza stampa e fornirà dettagli su termini, obiettivi e prospettive della collaborazione. Il dirigente, arrivato per rafforzare l’area business del club, sarà il punto di riferimento nella spiegazione del progetto e del valore che questo accordo porterà all’organizzazione.