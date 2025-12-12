Bruno Giordano: “Ferguson mi ricorda Higuain, vi spiego perché”

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è intervenuto nel programma Tribunale delle Romane per parlare di un tema molto discusso in casa Roma: Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è stato il protagonista della serata di Glasgow con una doppietta, e ora il suo futuro potrebbe continuare a essere giallorosso. Giordano ha speso parole di elogio nei confronti di Ferguson, azzardando anche un paragone sorprendente: “A me Ferguson piace tanto e ha 21 anni - ha spiegato Giordano - Io gli attaccanti li difendo sempre: per me sa giocare a calcio. Mi ricorda molto Higuain, sia nel modo di giocare sia nel modo di proteggere la palla. È un giocatore che va messo nel contesto giusto.” L’ex centravanti ha poi aggiunto: “L’attaccante della Roma è spesso lasciato da solo, e quando giochi con due esterni larghi può incontrare qualche difficoltà. Nonostante questo, le qualità le ha tutte. Se supportato adeguatamente, può davvero fare la differenza.”