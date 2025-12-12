Marchisio: “Dybala fa sempre la differenza, la Roma non può farne a meno”

Il rinnovo, il richiamo di casa e i continui problemi fisici stanno accompagnando gli ultimi mesi di Paulo Dybala. L’argentino, partito a sorpresa dalla panchina nella sfida contro il Celtic, resta uno dei pochi fuoriclasse della Roma, ma le incognite sul suo futuro aumentano di settimana in settimana. Chi invece è certo che i giallorossi non possano fare a meno della Joya è Claudio Marchisio, ex compagno di squadra ai tempi della Juventus. Intervenuto nel programma Fuoriclasse su DAZN, l’ex centrocampista ha ribadito: “Dybala lo vediamo poco perché ha sempre qualche problema fisico o atletico, però quando scende in campo la sua qualità non è in dubbio. La società ha bisogno di lui, soprattutto se non ci saranno opportunità sul mercato. Lui rimane fondamentale per la Roma.”