Trigoria, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Contro il Milan ci sono stati tanti episodi, molti dei quali a sfavore della Roma. I giallorossi dovranno analizzare la sconfitta, l’ennesima contro una big, e in particolar modo quel blackout iniziale nei primi 20 minuti, quando ai rossoneri sono stati annullati due gol e Ibrahimovic ne ha sfiorato un terzo. Mercoledì però c’è già la Fiorentina e i capitolini non possono perdere tempo: domani alle 11 c’è la ripresa degli allenamenti. Marzo sarà un mese ricco di partite ed è importante per Fonseca riscattarsi dalla sconfitta, per non entrare in un vortice che potrebbe spazzare via la Roma dalla zona Champions definitivamente.