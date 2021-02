La Roma esce dalla zona Champions: il Milan vince 2-1. E le grandi restano un tabù – FOTO

Il solito copione. La Roma perde ancora in un big match e scivola fuori dalla zona Champions. All’Olimpico è il Milan a fare festa. I rossoneri vincono 2-1, dominando nel primo tempo e sfruttando un errore della difesa nel secondo per segnare il gol che vale i tre punti. Kessie realizza il rigore del vantaggio al 43’, Veretout trova il pari al 50’, poi Rebic sigla la rete decisiva. La Roma protesta nel finale per un fallo da rigore di Hernandez su Mkhitaryan, che Guida non concede. I giallorossi restano a 44 punti e vengono superati dall’Atalanta al quarto posto. Mercoledì contro la Fiorentina l’occasione per ripartire subito, ma con la sensazione di aver sprecato l’ennesima occasione.

Dominio Milan, Roma alla sagra dell’horror: Kessie segna l’1-0 su rigore

È la notte dell’ennesimo esame di maturità per la Roma. Contro il Milan, la squadra di Fonseca si gioca una grossa fetta della prossima Champions. L’emergenza difesa continua: restano fuori Smalling e Ibanez, va in campo il redivivo Fazio. I rossoneri partono meglio e addirittura trovano il gol con Tomori al 4’, annullato però dal Var per fuorigioco. L’azione successiva Fazio sbaglia il retropassaggio su Pau Lopez, il portiere non controlla la palla e Ibrahimovic ne approfitta, ma il suo colpo di tacco verso la porta finisce al lato. Il portiere si infuria col compagno, la Roma si salva. Al 9’ Villar si fa scippare palla a centrocampo, Kessie lancia Rebic in porta, ma il croato anziché tirare sceglie di servire Ibra, che segna ma è ancora una volta in fuorigioco. I giallorossi si salvano di nuovo, ma la confusione è totale.

La partita prosegue fino al 20’ in un monologo rossonero. Prima Ibrahimovic, poi Rebic sfiorano il vantaggio. La Roma non riesce a prendere le misure, poi riesce ad alzare un po’ la testa. La prima occasione ce l’ha Mkhitaryan al 22’, ma il suo tiro dopo la sponda di Mayoral è centrale e facile per Donnarumma. Risponde Kjaer, che di testa su calcio d’angolo colpisce la traversa. Anche la Roma vede annullarsi un gol: Mancini stacca di testa e serve Mkhitaryan che insacca, ma Guida annulla per un fallo del difensore su Hernandez (gomitata). Il Milan quando si avvicina alla porta è sempre pericoloso. Pau Lopez è in serata di grazia e risponde colpo su colpo, prima a Rebic e poi a Saelemakers. Il match cambia rotta al 43’. Fazio colpisce Calabria in area. Guida prima lascia correre, poi va a rivedere al Var e assegna rigore al Milan. Dal dischetto Kessie è perfetto e porta i suoi in vantaggio. La reazione della Roma c’è, ma il tempo prima del fischio finale è poco. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per gli ospiti.

Veretout illude, poi Rebic fa 2-1: vince il Milan

Nella ripresa la Roma sembra partire più convinta, ma è ancora il Milan a sfiorare la rete con Hernandez. Il terzino recupera palla e si invola centralmente, prova il sinistro piazzato e mette al lato graziando Pau Lopez. Un errore sanguinoso, che ai rossoneri costa caro. Sul capovolgimento di fronte Spinazzola trova Veretout, che con il destro a giro dipinge una traiettoria perfetta, su cui Donnarumma non può nulla. È la rete del pari. Decimo gol stagionale per il francese, che eguaglia Platini (ultimo transalpino a raggiungere questa cifra in Serie A). Il pareggio carica la Roma, che sembra prendere in mano la partita. Un nuovo svarione della difesa però ribalta ancora l’inerzia. Al 58’ Pau Lopez sbaglia il rinvio regalando palla alla squadra di Pioli. I giallorossi sono posizionati male e Rebic ne approfitta, creandosi lo spazio per calciare con il sinistro. La sua conclusione è precisa e potente, il portiere spagnolo è battuto. Il Milan è di nuovo in vantaggio.

Fonseca si gioca la carta El Shaarawy, ma la reazione della Roma è affidata a Mkhitaryan. L’armeno al 71’ sfiora un gol da cineteca. Il numero 77 riceve palla in area, stoppa e cambia direzione mandando per terra Kessie, poi prova il sinistro a giro che finisce di poco sopra la traversa. Al 75’ arriva anche il momento di Pedro e Diawara, che prendono il posto di Mayoral e Veretout. Al 7’’ un altro episodio chiave sposta i fili del match. Mkhitaryan supera Hernandez in area e viene atterrato. La Roma chiede il rigore, ma Guida fischia fallo all’armeno, facendo scoppiare le proteste dei romanisti. Negli ultimi minuti la Roma cerca disperatamente il pari. Mkhitaryan nel recupero ha sul sinistro una buona occasione, ma il suo tiro è centrale e viene bloccato da Donnarumma. Il risultato non cambia più, vince il Milan che sale a 52 punti e caccia la Roma via dalla zona Champions.

Il tabellino di Roma-Milan 1-2

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio (62′ Peres); Karsdorp, Villar (70′ El Shaarawy), Veretout (79′ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (79′ Pedro).

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Kumbulla, Pastore, Perez.

All.: Paulo Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (83′ Meite), Kessie; Saelemaekers (83′ Castillejo), Calhanoglu (45′ Diaz), Rebic (67′ Krunic); Ibrahimovic (56′ Leao).

A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Hauge.

All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Guida

Assistenti: Bindoni – Longo

IV Uomo: Piccinini

Var: Irrati

AVar: Cecconi

Marcatori: 43′ Kessie (rig.), 50′ Veretout, 59′ Rebic

NOTE Ammoniti: 41′ Fonseca, 42′ Fazio, 46′ Saelemaekers, 80′ Mkhitaryan, 85′ Calabria, 95′ Castillejo