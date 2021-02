Roma-Milan, la moviola: contatto tra Fazio e Calabria, Guida concede rigore al Milan grazie al VAR- LIVE

Il big match tra Roma e Milan, valido per la 24° giornata di Serie A, è iniziato oggi allo Stadio Olimpico alle 20.45. A dirigere la sfida è l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, con Irrati al Var. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara di oggi in tempo reale

Arbitro: Guida

Assistenti: Bindoni – Longo

IV Uomo: Piccinini

Var: Irrati

AVar: Cecconi

46′ – Ammonito Saelemaekers. Entrata col piede a martello ai danni di Fazio, Guida estrae il giallo

41′ – Calcio di rigore assegnato al Milan per fallo di Fazio su Calabria. Il difensore giallorosso rifila un pestone ai danni dell’esterno rossonero, che lo anticipa arrivando prima sul pallone. Guida inizialmente lascia proseguire senza fischiare fallo, ma viene successivamente richiamato dal VAR: dopo la on Field review, il direttore di gara opta per il penalty e ammonisce sia Fazio che Fonseca

31′ – Veretout corre in campo aperto e viene contrastato in maniera ruvida da Tomori al limite dell’area rossonera: per Guida non ci sono gli estremi per fischiare il fallo

28′ – Mkhitaryan era riuscito a trovare il gol del vantaggio per la Roma, ma l’azione era viziata da un fallo netto di Mancini su Calhanoglu

9′ – Rebic serve Ibrahimovic, che trova il gol. Lo svedese si trovava però oltre la difesa della Roma di circa mezzo metro: rete giustamente non convalidata ancora per offside

3′ – Sugli sviluppi di un corner la palla carambola, dopo diversi rimpalli, addosso a Tomori che insacca in porta. L’azione però era viziata da una posizione di fuorigioco, segnalata dall’assistente e confermata da Guida dopo check con il VAR