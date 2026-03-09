La Roma crolla a Genova e viene agganciata in classifica dal Como (domenica lo scontro diretto). Si salva solamente Ndicka che non è perfetto sul secondo gol, ma è bravo a segnare quello del momentaneo pareggio. Peggiore in campo Lorenzo Pellegrini insieme a Rensch e Tsimikas. Spento anche Koné.
news as roma
Genoa-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini stacca la spina. Koné spento
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5 (84' Ziolkowski sv), Ndicka 5.5, Celik 5.5 (84' Vaz sv); Rensch 5.5 (70' Ghilardi 6), Pisilli 5.5, Koné 5.5, Tsimikas 5.5; Pellegrini 4.5 (56' El Aynaoui 5.5), Venturino 5 (46' Cristante 6); Malen 6. Allenatore: Gasperini 5.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 5.5 (84' Ziolkowski sv), Ndicka 6.5, Celik 5 (84' Vaz sv); Rensch 5.5 (70' Ghilardi 5.5), Pisilli 5.5, Koné 5.5, Tsimikas 5.5; Pellegrini 5 (56' El Aynaoui 6), Venturino 5 (46' Cristante 5.5); Malen 6. Allenatore: Gasperini 5.5
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 5.5 (84' Ziolkowski sv), Ndicka 6, Celik 5.5 (84' Vaz); Rensch 5 (70' Ghilardi sv), Pisill 6, Koné 5, Tsimikas 5.5; Pellegrini 4.5 (56' El Aynaoui 6), Venturino 5 (46' Cristante 5.5); Malen 6. Allenatore: Gasperini 5
IL TEMPO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5 (84' Ziolkowski sv), Ndicka 6, Celik 5.5 (84' Vaz sv); Rensch 5.5 (70' Ghilardi 6), Pisilli 6, Koné 5, Tsimikas 5; Pellegrini 4.5 (56' El Aynaoui 6), Venturino 5 (46' Cristante 5.5); Malen 6. Allenatore: Gasperini 5
LEGGO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5.5 (84' Ziolkowski sv), Ndicka 6.5, Celik 5 (84' Vaz sv); Rensch 5 (70' Ghilardi 6), Pisilli 6, Koné 5, Tsimikas 6; Pellegrini 4 (56' El Aynaoui 6), Venturino 5 (46' Cristante 6); Malen 6. Allenatore: Gasperini 5
