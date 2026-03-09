De Rossi sgambetta la Roma ma sogna il ritorno: la frase d’amore per i giallorossi

La gara d’andata l’aveva definita la "peggiore della stagione", ieri De Rossi si è preso la sua ‘rivincita’. Ai gol del Genoa non ha esultato ed è tornato a parlare di un suo possibile ritorno in futuro: "Io non credo agli ex che non sono felici di battere le proprie squadre. Ma non esultare è il minimo che io devo ai tifosi, è il minimo che dovevo ai giocatori perché è grazie loro che sono qui ad allenare una squadra di alto livello in Serie A. Meritavano del contegno. Non faccio finta di essere dispiaciuto, l'ipocrisia non mi appartiene. Ci servivano come il pane questi punti, poi si torna amici come prima. Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro, magari fino al giorno in cui tornerò a sperare che la Roma vinca trentotto partite all’anno". La fede resta così come la speranza di poter tornare in futuro a Trigoria.