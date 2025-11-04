Trevisani non si tiene su Dybala: “Due milioni per ogni gol, così non è possibile”

Paulo Dybala torna a dividere i tifosi della Roma e non solo. L'ennesimo infortunio dell'argentino ha riaperto il dibattito sulla sua effettiva importanza soprattutto in relazione all'ingaggio altissimo. Scatenato in questo senso Riccardo Trevisani, che in un video sui social per 'Fantacalcio' ha attaccato la Joya e l'attacco di Gasperini: "La Roma non ha un attaccante. Ha dei trequartisti, dei giocatori tecnici, degli intrupponi, dei centrocampisti offensivi, non ha attaccanti. Ma non è che non ha Haaland, la Roma non ha niente. Ha fatto 13 gol in 13 partite tra campionato ed Europa. Vuol dire che la media è 1 gol a partita, quindi se prende gol la Roma è morta. C’è un tema economico che non può non essere considerato, Dybala costa 2 milioni di euro lordi a gol negli ultimi due anni, non si può fare questa cosa. La Roma non è il PSG, non se lo può permettere uno che in 2 anni ha fatto in due anni 10 gol con Venezia, Torino, Udinese e uno solo al Milan di Fonseca e Conceicao, decimo, quindi non una grande squadra. Ha fatto gol a queste squadre, la maggior parte su rigore. Non può costare 16 milioni lordi Dybala, che la Roma non può poi fare mercato o comprare la punta perché ha Dybala. Dovbyk 20 gol forse li fa se gli fai usare le mani, spinge i palloni così, altrimenti è difficile".