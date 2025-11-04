È il momento degli esami decisivi per l'Atalanta e Ivan Juric, che in campionat fatica e anche in Champions ha assoluto bisogno di tre punti, domani contro il Marsiglia. A 'Sky Sport' gli è stato chiesto se per lui è fastidioso il paragone con Gasperini: "Non mi dà fastidio, so che Gasp ha fatto grandissime cose. Con lui è amore completo. Non mi pesa tanto e sapevo quali aspettative c'erano, ma non sono preoccupato finché la squadra giocherà come ha sempre fatto. Abbiamo sei-sette giocatori che voglio far crescere e voglio diventino pezzi importanti dell'Atalanta del futuro. In più, c'è una società di livello altissimo che ti permette di lavorare. La vivo veramente bene".
Atalanta, Juric: “Il paragone con Gasperini non mi dà fastidio, con lui è amore completo”
Percassi l'ha rassicurata oggi? "Non c'è bisogno di rassicurarmi, si cerca di creare una cosa che non esiste. Parliamo, siamo sempre in contatto e tutto va come al solito, non c'è niente di speciale. Penso veramente che abbiamo fatto grandi partite, giocando molto bene e raccogliendo sempre meno, pur riconoscendo la brutta prestazione di Udine. A mente fredda la accetto".
Quando fa un mezzo sorriso sembra anche un po' meno un duro… "Sono una persona a volte felice, altre più duro. Vivo molto bene questa situazione, ho visto la squadra molto bene, poi altri hanno opinioni maliziose e non giudicano in maniera giusta il lato tecnico. Cercherò di diventare un po' più leggero come Allegri che è sempre perfetto (ride, ndr)".
