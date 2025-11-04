Forzaroma.info
Atalanta, Juric: “Il paragone con Gasperini non mi dà fastidio, con lui è amore completo”

Il tecnico della Dea sul rapporto con Gasp: "So quali aspettative c'erano"
È il momento degli esami decisivi per l'Atalanta e Ivan Juric, che in campionat fatica e anche in Champions ha assoluto bisogno di tre punti, domani contro il Marsiglia. A 'Sky Sport' gli è stato chiesto se per lui è fastidioso il paragone con Gasperini: "Non mi dà fastidio, so che Gasp ha fatto grandissime cose. Con lui è amore completo. Non mi pesa tanto e sapevo quali aspettative c'erano, ma non sono preoccupato finché la squadra giocherà come ha sempre fatto. Abbiamo sei-sette giocatori che voglio far crescere e voglio diventino pezzi importanti dell'Atalanta del futuro. In più, c'è una società di livello altissimo che ti permette di lavorare. La vivo veramente bene".

Percassi l'ha rassicurata oggi? "Non c'è bisogno di rassicurarmi, si cerca di creare una cosa che non esiste. Parliamo, siamo sempre in contatto e tutto va come al solito, non c'è niente di speciale. Penso veramente che abbiamo fatto grandi partite, giocando molto bene e raccogliendo sempre meno, pur riconoscendo la brutta prestazione di Udine. A mente fredda la accetto".

Quando fa un mezzo sorriso sembra anche un po' meno un duro… "Sono una persona a volte felice, altre più duro. Vivo molto bene questa situazione, ho visto la squadra molto bene, poi altri hanno opinioni maliziose e non giudicano in maniera giusta il lato tecnico. Cercherò di diventare un po' più leggero come Allegri che è sempre perfetto (ride, ndr)".

