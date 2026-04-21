Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista, ha parlato dei Friedkin a 'Cronache di Spogliatoio'. Duro il commento sui proprietari americani, queste le sue parole: "Io sono sette anni che cerco di dire che i Friedkin che forse dovrebbero prendere un dirigente forte prima di Dybala, Lukaku, Mourinho, Gasperini. Dirigenti capaci a gestire il calcio in Italia, a capire come si fa calcio. Mille miliardi spesi, nessun quarto posto. Non sarà esattamente una cosa fatta a modino… Ma non è che ascoltano me. Mettono un pilota a gestire Trigoria, un loro amico di famiglia, Ed Shipley, a gestire Trigoria. Un pilota di aerei, di 70 anni. Oh ragazzi, va bene, forse se di mille miliardi, prendevi dei soldi, li davi a Marotta Giuseppe, lo portavi via all'Inter, lo mettevi lì, secondo me facevi un'operazione migliore. Faccio un esempio. Però non lo fanno".