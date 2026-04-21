Pellegrini e la Roma: una storia d'amore di alti e bassi al quale ancora non si sa se verrà messo un punto. Il numero sette al momento è fuori per infortunio, non ci sarà sicuramente con Bologna e Fiorentina e punta al ritorno nel derby o al massimo per la trasferta di Parma della settimana prima. Ma l'altra partita Lorenzo la sta giocando fuori dal campo. Il contratto è in scadenza a giugno e nonostante le parole di Massara prima del match col Pisa, contatti con il suo agente non ce ne sono stati. Rimane in attesa e gode della fiducia di Gasperini che a più riprese gli ha detto che vorrebbe anche il prossimo anno. Tutto facile quindi? Assolutamente no. Il futuro del tecnico è ancora un rebus e la permanenza o meno può cambiare del tutto il destino di Pellegrini. In caso di addio del mister quasi sicuramente lascerà anche lui mentre con la conferma si aprirebbero degli spiragli per il prolungamento. Ovviamente a cifre più basse. Troppi i 6 milioni tra parte fissa e bonus che percepisce e servirà un taglio degli ingaggi. Lui vorrebbe rimanere, ma ad oggi decisioni non sono state prese anche perché i Friedkin vorrebbero rivoluzionare il nucleo storico. Gasperini vorrebbe il contrario. Serve venirsi incontro anche in questo caso.