L'intervista di José Mourinho a Il Giornale ha strappato felici ricordi e grandi emozioni a tutti i tifosi della Roma. E ai microfoni di Radio Romanista è intervenuto Marco Lombardo, giornalista che ha avuto il piacere di intervistare lo Special One, raccontando qualche retroscena della sua chiacchierata con l'attuale allenatore del Benfica. "La mia domanda esatta è stata proprio: 'Come mai è così difficile a Roma?' Lui ha cominciato a parlare di quanto amasse la città, di questo ricordo incredibile. A noi di Milano fa un po' specie, perché fino a poco tempo fa il suo cuore era nerazzurro. L'esperienza a Roma lo ha molto cambiato da questo punto di vista, si è innamorato della città e della tifoseria. Ha voluto sottolineare più volte questa cosa", il racconto di Lombardo. Che ha proseguito con un aneddoto a dir poco emozionante: "Vi svelo un retroscena: lui si è infervorato a parlare di Roma, a un certo punto si è bloccato, come a pensare ai tempi passati, e ha detto 'La mia Roma è finita'. Dopo averlo detto si è emozionato, quasi commosso. Poi si è ripreso, ma mi ha detto che non avrebbe voluto continuare. Poi però ha ripreso la parola, parlando dei tifosi e dicendo: 'non è vero che a Roma si fa fatica a vincere per i tifosi, nessuno deve toccare i tifosi della Roma'. Su carta è difficile trascrivere queste cose", ha rivelato Lombardo. "Conoscendo il personaggio mi ha colpito tantissimo, nella vita privata si sa che è una persona diversa ma in quel momento si è lasciato andare. Questo mi ha fatto capire come lo avete reso voi a Roma", ha confessato il giornalista de Il Giornale.