“Tornerai alla Roma?”: El Shaarawy risponde su Instagram – FOTO

“A Roma ho lasciato tantissimo, ho costruito un percorso calcistico e molto di più. Mi sono sentito a casa, come una famiglia. Ma non sono nella posizione di poter rispondere alle domande su un mio ritorno in giallorosso“. Queste le parole di pochi giorni fa di Stephan El Shaarawy. Il Faraone, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ben contento di ritornare a Trigoria tanto da ridursi drasticamente lo stipendio, da 14 a 2,5 milioni. Lui però continua ad essere molto enigmatico sul suo futuro ed anche oggi, tramite il proprio profilo Instagram, ha risposto con l’emoticon equivalente a “Chissà” alle domande dei tifosi che gli chiedevano a gran voce di tornare a vestire la maglia della Roma.