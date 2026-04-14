La diatriba tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini continua a tenere banco e a infiammare il dibattito nella Capitale. Un vero e proprio terremoto calcistico che, a poche giornate dal termine della stagione, sta catalizzando l’attenzione più delle questioni di campo. A intervenire nelle ultime ore è stato anche Francesco Totti, che ha attaccato le parti invitandole a ritrovare unità e concentrazione nell’interesse della Roma. Ma non è l’unico a esporsi. Anche il giornalista Trevisani, intervenuto su Cronache di Spogliatoio, ha espresso una posizione molto critica sulla vicenda. “Stiamo parlando di un senior advisor pagato dalla Roma che fa un danno alla Roma. La Roma è in campo e si fanno dichiarazioni assurde prima delle partite. Queste cose si fanno a maggio, non ora. Il problema è la tempistica: è gravissimo”, ha dichiarato Trevisani. Il giornalista ha poi aggiunto: “I giocatori non sono isolati, sanno tutto. Ora devono fare punti in più sul campo. Sono rimasto sorpreso che una figura come Ranieri si sia esposta così, è un autogol”. Infine, una riflessione più ampia che va a toccare anche la parte più alta della dirigenza: “Ranieri ha le sue responsabilità, come Massara e Gasperini. È anni che vedo discussioni tra dirigenti e tecnici. Se tutti si arrabbiano dopo investimenti importanti, significa che sopra manca una guida. Alla Roma serve un dirigente forte, il Marotta della situazione. Dal 2024 manca un CEO”.