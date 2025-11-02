Svilar: “Siamo orgogliosi della prestazione. Giocando così i punti arriveranno”

Le sue parole: "Abbiamo fatto bene il primo tempo e questa positività ci ha portato ad andare alti. Oggi non siamo riusciti a segnare ma in futuro e nelle prossime partite giocando così è inevitabile fare gol"

Redazione 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 23:56)

Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro il Milan. Queste le sue parole:

Prestazione importante ma andate via senza punti. Come te lo spieghi? "Peccato... abbiamo fatto una prestazione molto positiva in questo stadio ma usciamo senza punti. Possiamo essere orgogliosi e contenti, è molto molto lunga e secondo me dobbiamo guardare positivo per il futuro. È lunga e i punti arriveranno".

L'approccio è stato assolutamente positivo, è possibile che il gol nasce da questa confidenza nel pressing? "No perché sapevamo prima della partita che questo è un punto di forza del Milan, le ripartenze. Abbiamo fatto bene il primo tempo e questa positività ci ha portato ad andare alti. Oggi non siamo riusciti a segnare ma in futuro e nelle prossime partite giocando così è inevitabile fare gol e punti. Abbiamo fatto 21 punti e siamo lì con gli altri top club. È inevitabile che vinceremo tante partite quest'anno".

Ci racconti la parata su Leao? Come vivi il problema rigori dei tuoi compagni? "Chi tira il rigore è coraggioso e per me ci sta. Anche noi portieri siamo lì per pararlo, peccato che è stato dall'altra parte stasera. In generale è un 50/50 per il portiere e stavolta è andata bene a loro, ma la prossima andrà bene a noi. La parata? Bella perché sono stato sorpreso dalla deviazione ma credo sia stato istinto puro. Peccato che non ci abbia portato punti".