Milan-Roma, la disperazione di Gasp: in ginocchio dopo il rigore fallito da Dybala

La Roma cade a San Siro di fronte ad un Milan più cinico e concreto davanti alla porta. Le tante occasioni create dalla squadra di Gasperini non hanno trafitto Maignan che si è poi superato sul penalty sbagliato da Paulo Dybala. La chance più grande per pareggiare era arrivata, infatti, sui piedi della Joya che si è lasciato ipnotizzare dagli 11 metri dal portiere rossonero, rovinando anche uno score quasi perfetto dal dischetto. Spontanea e piena di delusione la reazione di Gasperini che dopo la parata di Maignan è stato pescato dalle telecamere mentre si inginocchiava disperato e incredulo di fronte all'occasione sprecata. Prima le smorfie di disappunto, poi un sorriso amaro per Gasp che si è trasformato in preoccupazione quando Paulo ha chiesto il cambio per un dolore che ha sentito mentre calciava. Il tecnico ha poi spiegato nel post partita: "Dispiace per l'errore, ma purtroppo i rigori si sbagliano. La notizia più brutta della serata è quella dell'infortunio, Paulo stava giocando con continuità e a grandi livelli, lo riavremo dopo la sosta". Una serata decisamente da dimenticare per Dybala.