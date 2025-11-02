Sabatini: “Partita splendida della Roma. Lo si capisce dall’esultanza del Milan”

La Roma incappa nella sua terza sconfitta stagionale in campionato, cadendo contro il Milan in una partita stregata sin dall’inizio. A decidere l’incontro è stato un gol di Pavlovic nel primo tempo, che ha messo subito in salita il match per i giallorossi. La serata negativa della squadra è stata completata dal rigore sbagliato da Dybala, che subito dopo ha accusato un fastidio muscolare chiedendo il cambio, un deja-vu di quanto accaduto contro il Lecce. Ma, ci sono state anche cose positive, come quelle sottolineate dall'ex ds giallorosso Sabatini sui propri social: "Per capire l'importanza e la qualità della partita giocata a San Siro, i giocatori della Roma avrebbero dovuto fermarsi qualche minuto per assistere alla fragorosa esultanza degli avversari dovuta certamente alla sensazione di scampato pericolo (oltre che per una partita importante). La Roma ha fatto una partita sontuosa. Se riuscirà a mantenere questo livello di prestazione, sarò un campionato straordinario".