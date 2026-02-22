Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del match contro la Cremonese. Di seguito le sue parole:
Svilar: "Vogliamo la Champions. Con Gasperini siamo affamati da inizio stagione"
Svilar: “Vogliamo la Champions. Con Gasperini siamo affamati da inizio stagione”
Le parole del portiere giallorosso: "Tutto inizia da una difesa solida, e lo siamo"
Siete ancora la miglior difesa del campionato: quanto è importante? "Penso sia importantissimo anche per la classifica. Tutto inizia da una difesa solida, e lo siamo".
Come vi sta trasmettendo Gasperini la fame di Champions? "Lo sta facendo da inizio stagione, per raggiungere certi obiettivi. Il più grande obiettivo nostro è raggiungere la Champions per l'anno prossimo e lo stiamo provando a fare ogni partita".
