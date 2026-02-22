Svilar: “Vogliamo la Champions. Con Gasperini siamo affamati da inizio stagione”

Le parole del portiere giallorosso: "Tutto inizia da una difesa solida, e lo siamo"

Siete ancora la miglior difesa del campionato: quanto è importante? "Penso sia importantissimo anche per la classifica. Tutto inizia da una difesa solida, e lo siamo".

Come vi sta trasmettendo Gasperini la fame di Champions? "Lo sta facendo da inizio stagione, per raggiungere certi obiettivi. Il più grande obiettivo nostro è raggiungere la Champions per l'anno prossimo e lo stiamo provando a fare ogni partita".