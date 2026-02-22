Genoa, Baldanzi: “Tengo molto a De Rossi. Alla Roma ho imparato da grandi campioni”

Al Genoa c'è decisamente un po' di Roma, con Daniele De Rossi in primis e poi anche Tommaso Baldanzi, che resta un giocatore di proprietà dei giallorossi. Dopo l'attesa per tornare in condizione, oggi ha giocato la prima gara da titolare e ha ripagato il suo allenatore che lo ha tanto voluto dopo averlo accolto anche a Trigoria. "Ci tengo molto a De Rossi e si vede che lui tiene molto a me - ha detto Baldanzi a 'Dazn' -. Mi ha portato a Roma, ha influito sul fatto che io ora sia qui. Gli devo tanto. Cosa gli ho detto quando sono uscito? Che stavo ancora bene, avevo voglia di giocare ma non avevo i 90 minuti quindi è giusto così". Il trequartista, che per DDR può evolversi in mezzala, classe 2003 è tornato anche sull'esperienza in giallorosso: "Mi ha dato tantissimo al 100%, ho avuto modo di giocare con campioni e leader dentro e fuori dal campo, ho cercato di prendere il buono da loro. Arrivato qui, mi hanno detto cosa cercavano da me e sto cercando di fare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Giocare mezzala mi piace tantissimo. Cerco di dare una mano al massimo anche in difesa, poi non è la mia caratteritica principale ma cerco di farlo al meglio".