Bonazzoli: “In attacco dobbiamo sbloccarci. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”

La vittoria manca da 11 giornate: come proverete a trovarla oggi contro la Roma? "Cercheremo di mettere in campo quello che prepariamo durante la settimana, ascoltando il mister che è la nostra guida e cercando di fare ogni giorno qualcosa di più perché sappiamo che vogliamo raggiungere a tutti i costi il nostro obiettivo".

Alla Cremonese mancano i suoi gol? "Non solo i miei, quelli un po' di tutti. Chi segna non è importante, è importante riuscire a trovare la rete perché poi le cose sono più semplici. Cerchiamo di dare il massimo e mettere in campo quello che prepariamo, oltre che di sbloccarci presto".