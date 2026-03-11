Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma mai sola: in 1000 a Bologna. La Curva Sud incita la squadra a Fiumicino

news as roma

Roma mai sola: in 1000 a Bologna. La Curva Sud incita la squadra a Fiumicino

Roma mai sola: in 1000 a Bologna. La Curva Sud incita la squadra a Fiumicino - immagine 1
Un gruppo di tifosi ha esposto uno striscione: "Seppur distanti la forza dei lupi rimane sempre il branco"
Daniele Aloisi
Daniele Aloisi Collaboratore 

BOLOGNA La Roma non sarà sola neanche a Bologna. La trasferta è chiusa per i residenti nella Capitale, ma i possessori della Fidelity Card che abitano nelle altre zone d'Italia potranno acquistare i tagliandi. E sono circa 1000 i tifosi attesi più altri che saranno sparsi per le tribune del Dall'Ara. Oggi pomeriggio i giallorossi sono partiti da Fiumicino e al loro arrivo hanno trovato un gruppo di tifosi della Curva Sud che hanno esposto uno striscione e li hanno incitati per la delicata partita di domani contro il Bologna: "Seppur distanti la forza dei lupi rimane sempre il branco. Forza ragazzi Roma è tutta al vostro fianco". Applausi e cori per la squadra che ha ringraziato. Domani alle 18.45 l'andata degli ottavi di finale.

 

Leggi anche
UEFA, la nuova proposta dei club per una distribuzione più equa del montepremi
Dybala e lo scatto tenero con la figlia Gia in braccio: “Amore di papà” – FOTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA