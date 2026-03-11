Roma mai sola: in 1000 a Bologna. La Curva Sud incita la squadra a Fiumicino

BOLOGNA La Roma non sarà sola neanche a Bologna. La trasferta è chiusa per i residenti nella Capitale, ma i possessori della Fidelity Card che abitano nelle altre zone d'Italia potranno acquistare i tagliandi. E sono circa 1000 i tifosi attesi più altri che saranno sparsi per le tribune del Dall'Ara. Oggi pomeriggio i giallorossi sono partiti da Fiumicino e al loro arrivo hanno trovato un gruppo di tifosi della Curva Sud che hanno esposto uno striscione e li hanno incitati per la delicata partita di domani contro il Bologna: "Seppur distanti la forza dei lupi rimane sempre il branco. Forza ragazzi Roma è tutta al vostro fianco". Applausi e cori per la squadra che ha ringraziato. Domani alle 18.45 l'andata degli ottavi di finale.