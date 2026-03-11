La Roma riacquista Trigoria dopo 20 anni di leasing: tutte le cifre

Il club giallorosso, che ha pagato 2,7 milioni l'anno per utilizzare il centro sportivo, con la cessione aveva recuperato liquidità necessaria all'epoca per evitare sanzioni dalla FIGC

Il centro sportivo di Trigoria torna nella totale proprietà della Roma dopo vent'anni. Come scrive il portale specializzato Calcio & Finanza, il club giallorosso ha comunicato nelle scorse settimane a Banco BPM la propria intenzione di riscattare il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. La Roma aveva sottoscritto il 28 dicembre 2005 un contratto di leasing finanziario di 15 anni con BancaItalease (l'attuale Banco BPM), cedendo quindi la proprietà del centro sportivo per 30 milioni. Il club giallorosso, che ha pagato 2,7 milioni l'anno per utilizzare il centro sportivo, con la cessione aveva recuperato liquidità necessaria all'epoca per evitare sanzioni dalla FIGC (a causa del ritardo nel pagamento di stipendi arretrati). Dopo vari prolungamenti, proprio l’1 dicembre 2025 l'AS Roma Real Estate ha inviato a Banco BPM una lettera per comunicare l’intenzione di riscattare il complesso immobiliare e tornare in possesso di Trigoria. Un riscatto da 300mila euro che resta subordinato alla sottoscrizione tra le parti di un accordo quadro per definire gli adempimenti necessari alla compravendita definitiva del centro sportivo.