Stramaccioni: “Ranieri ha danneggiato la Roma. L’assenza dei Friedkin pesa”

"Non è Gasperini contro Ranieri, è Ranieri che ha detto una cosa che fa male alla Roma. Nessuno deve mettersi davanti agli interessi del club", così Andrea Stramaccioni sulle parole e l'addio dell'ormai ex senior advisor giallorosso. L'allenatore e opinionista è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo con queste parole: "Ranieri, che io in primis stimo, ha sbagliato. Può succedere, ma credo sia frutto di una situazione che già da mesi non era idilliaca. L'errore è stato portare certe dinamiche fuori da Trigoria dove dovrebbero rimanere. Se tu fai delle dichiarazioni fuori tempo e fuori contesto fai del male alla squadra. DAZN aveva Massara come persona che avrebbe dovuto parlare prima di Roma-Pisa, invece alla fine è venuto Ranieri... evidentemente quelle cose le voleva dire, non è stata nemmeno una risposta a una domanda. Lui è andato in un momento sbagliato a comunicare una cosa sbagliata. Da allenatore è normale discutere con dirigenti e direttori. Stiamo ad aprile, non ha senso parlare degli allenatori che hanno rifiutato. La cosa più brutta è stata dire che ha lasciato la squadra a un punto dalla Champions".