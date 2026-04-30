"Non è Gasperini contro Ranieri, è Ranieri che ha detto una cosa che fa male alla Roma. Nessuno deve mettersi davanti agli interessi del club", così Andrea Stramaccioni sulle parole e l'addio dell'ormai ex senior advisor giallorosso. L'allenatore e opinionista è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo con queste parole: "Ranieri, che io in primis stimo, ha sbagliato. Può succedere, ma credo sia frutto di una situazione che già da mesi non era idilliaca. L'errore è stato portare certe dinamiche fuori da Trigoria dove dovrebbero rimanere. Se tu fai delle dichiarazioni fuori tempo e fuori contesto fai del male alla squadra. DAZN aveva Massara come persona che avrebbe dovuto parlare prima di Roma-Pisa, invece alla fine è venuto Ranieri... evidentemente quelle cose le voleva dire, non è stata nemmeno una risposta a una domanda. Lui è andato in un momento sbagliato a comunicare una cosa sbagliata. Da allenatore è normale discutere con dirigenti e direttori. Stiamo ad aprile, non ha senso parlare degli allenatori che hanno rifiutato. La cosa più brutta è stata dire che ha lasciato la squadra a un punto dalla Champions".
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forzaroma news as roma Stramaccioni: “Ranieri ha danneggiato la Roma. L’assenza dei Friedkin pesa”
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Stramaccioni: “Ranieri ha danneggiato la Roma. L’assenza dei Friedkin pesa”
"Questa città ha bisogno di supporto e presenza per dirigenti e allenatori: tre figure come Mourinho, De Rossi e Claudio hanno tutti avuto dei problemi", le parole dell'opinionista
Poi sulle dinamiche di Trigoria e sui Friedkin ha aggiunto: "Gasperini e Ranieri in realtà non si sono mai scontrati a parole a Trigoria. Queste cose succedono quando il vertice è un po' assente. Gasperini non ha risposto nel post-partita e questo significa che non se lo aspettava. Questa città ha bisogno di supporto e presenza per dirigenti e allenatori: tre figure importanti come Mourinho, De Rossi e Ranieri hanno tutti avuto dei problemi. Ora bisogna prendere un ds funzionale al progetto tecnico e all'allenatore. L'Atalanta ha fatto così bene perché si è messa al servizio delle idee di Gasperini".
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