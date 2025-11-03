Stramaccioni: “Col falso nove la Roma non segna mai, non è pericolosa senza punta”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e attuale opinionista per DAZN, ha analizzato la prestazione della Roma nel post-partita, sottolineando la formazione dei giallorossi che oggi non sono riusciti a segnare senza Dovbyk e Ferguson lì davanti. Queste le sue parole: "Non è solo Dybala, ma la Roma quando ha iniziato la partita con l'attacco leggero non è riuscita ad essere pericolosa finché non è entrato un centravanti. La sensazione è che con questi giocatori ha tanta qualità ma poi manca qualcosa negli ultimi metri. Tante palle gol nei primi 35 minuti, ma non è riuscita a concretizzare un dominio". Dichiarazioni che si scontrano con la realtà dei fatti visto che i giallorossi sono andati in vantaggio sia con il Parma che con il Sassuolo senza Dovbyk o Ferguson - oltre ad aver creato più di 2 xG (expected goals) contro il Milan.