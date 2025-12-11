Forzaroma.info
Storico gol europeo per Ferguson: l’irlandese batte i record di Brady e Keane

Una serata magica per l'attaccante giallorosso
Redazione

La Roma, in soli 45 minuti, ha messo da parte i fantasmi delle due recenti sconfitte e ha conquistato il Celtic Park. Al termine del primo tempo, i giallorossi conducono per 3-0, trascinati dalla doppietta del tanto discusso Ferguson. Il classe 2004 si è esaltato sotto la pioggia di Glasgow, guidando con personalità la squadra di Gasp. I suoi gol entrano anche nella storia del calcio irlandese in Italia: Ferguson è diventato il terzo giocatore irlandese a segnare per una squadra italiana in Europa, dopo Liam Brady e Robbie Keane, superandoli con questa doppietta e diventando così il primo irlandese a segnare più reti in competizioni europee con un club italiano. Una serata davvero magica per Ferguson.

