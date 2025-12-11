La Roma torna protagonista in Europa. Questa sera i giallorossi affrontano il Celtic in una sfida che si preannuncia infuocata, sia per la posta in palio sia per il clima che si respira attorno al match. Gasp ha sciolto le ultime riserve e ha scelto i suoi uomini: a sorpresa, c'è Ferguson in attacco. Spazio anche a Rensch sulla sinistra, chiamato a garantire corsa e solidità. Ad arbitrare l’incontro sarà il rumeno Kovacs.
Celtic-Roma, la moviola: rigore inesistente fischiato a Hermoso
Celtic-Roma, la moviola—
88' - Giallo per Ziolkowski che trattiene Iheanacho.
78' - Ammonito Ndicka che atterra Ihaeanacho.
74' - Rete revocata a Leon Bailey: il giamaicano serve Mancini in profondità, palla restituita al numero 31 che è bravo a trovare la rete con un gran sinistro. Il Var annulla il gol per la posizione di fuorigioco di Bailey ad inizio azione.
65' - Annullato il gol al Celtic: Iheanacho segna da pochi passi ma il VAR evidenzia una posizione irregolare dell'ex Manchester City.
45'+2' - Rigore fischiato al Celtic: trattenuta molto leggera di Hermoso su Engels che cade a terra provocando il fischio di Kovacs. Ammonito lo spagnolo per il fallo ed El Shaarawy e Soulé per proteste. Decisione discutibile del direttore di gara romeno ed Hermoso che rischia qualcosa continuando a protestare.
