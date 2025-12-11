Celtic-Roma, la moviola: rigore inesistente fischiato a Hermoso

La Roma torna protagonista in Europa. Questa sera i giallorossi affrontano il Celtic in una sfida che si preannuncia infuocata, sia per la posta in palio sia per il clima che si respira attorno al match. Gasp ha sciolto le ultime riserve e ha scelto i suoi uomini: a sorpresa, c'è Ferguson in attacco. Spazio anche a Rensch sulla sinistra, chiamato a garantire corsa e solidità. Ad arbitrare l’incontro sarà il rumeno Kovacs.