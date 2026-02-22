Still (all. Watford): “Bove sempre più importante, sarà centrocampista d’attacco”

Ed Still, allenatore del Watford, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche di Edoardo Bove, ex centrocampista della Roma che si è unito agli inglesi poche settimane fa. Di seguito le sue dichiarazioni sull'ex giallorosso: "Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. È normale quando non giochi da così tanto tempo. Ma è già un giocatore molto importante nella squadra. Si tratta di trovargli la posizione giusta in campo e di trovare il momento giusto per farlo giocare. Non vogliamo che si bruci troppo in fretta. Per questo non è entrato nel derby con il Derby County? Siamo stati penalizzati dall’aver dovuto fare una sostituzione nel primo tempo per infortunio, altrimenti avremmo avuto un cambio extra nel secondo tempo. Edoardo sarà sicuramente coinvolto, molto presto. Sono sicuro diventerà sempre più importante per noi col progredire della stagione. Il suo ruolo? Lo useremo come centrocampista d’attacco. L’ho studiato: alla Fiorentina partiva più da sinistra, alla Roma giocava più centralmente. Sappiamo cosa può dare alla nostra squadra, soprattutto nel connettere il nostro centrocampo ai nostri giocatori d’attacco: è il modo in cui lo useremo".