Roma-Cremonese, le info per i tifosi: all’Olimpico cancelli aperti dalle 18:15

Manca sempre meno a una sfida che potrebbe rivelarsi importantissima per la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma infatti questa sera affronterà la Cremonese all'Olimpico e, in caso di successo, potrebbe portarsi a +4 sulla Juventus quinta a sette giorni dallo scontro diretto davanti al proprio pubblico. Prima, però, c'è la partita di questa sera e la società giallorossa ha diffuso le info utili per i tifosi che accorreranno allo stadio. Come riportato dal club, i cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. Di seguito tutte le info utili per il match della ventiseiesima giornata di campionato: "La Roma torna a giocare all'Olimpico, pronta a vivere un'altra grande serata davanti alla sua gente. La corsa per un posto in Champions League entra in una fase cruciale! Domenica alle 20:45 arriva la Cremonese: un appuntamento da non perdersi sugli spalti, dove la spinta dei romanisti potrà rivelarsi ancora una volta determinante per conquistare i tre punti. Ci sono ancora biglietti: vieni a sostenere la Roma! I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita".