Roma-Cremonese, Gasp è la bestia nera di Nicola: zero vittorie in dodici incroci

Questa sera la Roma, chiamata a vincere per portarsi a +4 sulla Juventus quinta, ospita una Cremonese in crisi di risultati (non vince dallo scorso 7 dicembre, 2-0 in casa contro il Lecce) all'Olimpico nel match della ventiseiesima giornata di campionato. Una partita sulla carta semplice per i giallorossi, ma è proprio dalle sfide in teoria più facili che possono sorgere gli ostacoli più insuperabili. I confronti tra Gasperini e Nicola, però, non aiutano in casa grigiorossa: l'attuale allenatore della Cremonese, infatti, non hai mai vinto contro il tecnico della Roma. Sono 12 i precedenti tra i due allenatori, con 8 vittorie per il tecnico di Grugliasco e 4 pareggi. Rendimento diverso invece per Nicola contro la Roma, sfidata in 13 occasioni: 3 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte per l'ex allenatore del Cagliari. Nelle ultime tre gare nella Capitale solo un successo lombardo, 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia nel febbraio 2023: poi due ko all'Olimpico tra campionato e competizione tricolore.